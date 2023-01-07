Главная Новости Кейн принес "Тоттенхэму" победу в матче Кубка Англии

Кейн принес "Тоттенхэму" победу в матче Кубка Англии

Новости футбола Сегодня, 11:49
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Портсмут” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Харри Кейн.

“Тоттенхэм” – “Портсмут” - 1:0 (0:0)
Гол: Кейн, 50 - 1:0

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Сессеньон (Спенс, 77), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Дивайн, 90).

“Портсмут”: Гриффитс, Моррисон, Реджетт, Огилви, Хьюм, Танниклифф (Томпсон, 75), Моррелл (Джейкобс, 85), Суонсон, Бишоп (Пиготт, 85), Дейл (Кертис, 87), Хэккетт-Фэйрчайлд (Корома, 75).

Не пропустите: Вратарь "Челси" перенес операцию.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:12 "Реал" неожиданно проиграл "подводникам" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 18:09 ПСЖ победил клуб 3-го дивизиона в Кубке Франции
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 18:05 "Манчестер Юнайтед" уверенно выиграл в Кубке Англии
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:14 "Аль-Наср" нацелился на звездного форварда "Реала"
Фото: сайт "Брентфорда"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:15 Сын Бекхэма перешел в клуб АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола 05 янв 2023, 16:55 "Манчестер Сити" победил "Челси" в матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Париматч На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:12 "Реал" неожиданно проиграл "подводникам" в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:58 "Лион" добился победы в Кубке Франции Новости футбола Сегодня, 11:54 "Марсель" уверенно победил в Кубке Франции, несмотря на удаление Новости футбола Сегодня, 11:49 Кейн принес "Тоттенхэму" победу в матче Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 06:35 Вратарь "Челси" перенес операцию Новости футбола Сегодня, 06:26 Рашфорд высказался о своей результативной серии матчей Новости футбола Сегодня, 06:23 Павар контактировал с “Барселоной” по поводу вероятного перехода Новости футбола Сегодня, 05:51 Дешам продолжит работать со сборной Франции Новости футбола Сегодня, 05:27 В стартовом составе "ПСЖ" сыграл 16-летний футболист Новости футбола Сегодня, 05:09 Президент "Коринтианса" рассказал о провальных переговорах с Роналду
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Монца - Интер прогноз и ставка на матч Серии А 7 января 2023 года Футбол 08 янв 2023 Сампдория - Наполи прогноз и ставка на матч Серии А 8 января 2023 года Футбол 08 янв 2023 Милан - Рома прогноз и ставка на матч Серии А 8 января 2023 года