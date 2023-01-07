Кейн принес "Тоттенхэму" победу в матче Кубка Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Портсмут” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Харри Кейн.

“Тоттенхэм” – “Портсмут” - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 50 - 1:0

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Сессеньон (Спенс, 77), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Дивайн, 90).

“Портсмут”: Гриффитс, Моррисон, Реджетт, Огилви, Хьюм, Танниклифф (Томпсон, 75), Моррелл (Джейкобс, 85), Суонсон, Бишоп (Пиготт, 85), Дейл (Кертис, 87), Хэккетт-Фэйрчайлд (Корома, 75).

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