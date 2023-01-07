Вратарь "Челси" перенес операцию

Страж ворот “Челси” Эдуард Менди перенёс хирургическое вмешательство после перелома пальца, который он получил на тренировке

По данным клубной пресс-службы, 30-летний футболист в ближайшее время будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации.

Отметим, что в этом сезоне Менди сыграл за “Челси” девять матчей.

Также он провел четыре игры за сборную Сенегала на ЧМ-2022.