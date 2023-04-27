“Ньюкасл” может избавиться от известного футболиста

Хавбек “Ньюкасла” Аллан Сен-Максимен может покинуть команду ближайшим летом.

Как сообщают источники Football Insider, французский полузащитник задумался об уходе из-за снижения количества игрового времени в клубе.

Действующий контракт между клубом и футболистом рассчитан до середины 2026 года, а примерная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Сен-Максимен провел 20 матчей, забил один гол и отдал пять передач.