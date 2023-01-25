"Ньюкасл" - лучшая команда топ-5 лиг Европы по одному из показателей

“Ньюкасл” в этом сезоне демонстрирует фантастические для себя результаты.

Вчера команда обыграла “Саутгемптон” (1:0) и вышла в финал Кубка английской лиги.

Интересно, что это был 16-й мат в текущем сезоне во всех турнирах, в котором “сороки” не пропустили.

По этому показателю “Ньюкасл” лучший коллектив среди клубов топ-5 лиг Европы.