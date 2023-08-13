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Новичок Бундеслиги выиграл со счетом 8:0 в матче Кубка Германии

Новости футбола Сегодня, 10:42
Новичок Бундеслиги выиграл со счетом 8:0 в матче Кубка Германии Фото: твиттер "Хайденхайма"/Автор неизвестен

В матче 1/32 финала новичок Бундеслиги “Хайденхайм” на выезде разгромил “Ростокер” из пятого немецкого дивизиона. Матч состоялся в городе Росток на стадионе “DKB-Арена”.

В начале матча счет открыл Адриан Бек. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Тим Кляйндинст. На 15-й минуте счет до крупного довел Кляйндинст, который сделал дубль. Через несколько минут четвертый гол забил Леннард Мэлоуни. На 38-й минуте пятый гол забил Марвин Пирингер. В начале второго тайма шестой гол забил Эрен Динкчи. В середине второго тайма седьмой гол забил Пирингер, который сделал дубль. В конце матча окончательный счет установил Штефан Шиммер.

“Ростокер” (Дивизион 5) – “Хайденхайм” (Бундеслига) - 0:8 (0:5, 0:3)
Голы: 0:1 – 9 Бек, 0:2 – 12 Кляйндинст, 0:3 – 15 Кляйндинст, 0:4 – 18 Мэлоуни, 0:5 – 38 Пирингер, 0:6 – 53 Динкчи, 0:7 – 72 Пирингер, 0:8 – 87 Шиммер.

“Ростокер”: Шнайдер, Шах Седи, Бен Кади, Вайсс, Мартин, Митцельфелд (Хэнди, 81), Дагбоджи, Шарф (Н`Диайе, 87), Миколайчак (Кесслер, 87), Бануас (Хубер, 64), Крузе (Акого, 64).

“Хайденхайм”: Мюллер, Буш, Майнка, Зирслебен, Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Пик, 61), Бек (Доведан, 61), Кляйндинст (Томалла, 61), Динкчи (Зесса, 61), Пирингер (Шиммер, 78).

Желтые карточки: Вайсс (32), Митцельфелд (54).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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