Нидерланды потеряли уже семь игроков перед матчем с Францией

Сборная Нидерландов понесла очередные потери перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборных Франции и Гибралтара, сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Из-за вирусной инфекции расположение национальной команды покинули вратарь Барт Вербрюгген, защитники Свен Ботман и Маттейс де Лигт, полузащитник Йоэй Верман и нападающий Коди Гакпо.

Ранее Нидерланды из-за травм потеряли полузащитника Френки де Йонга и нападающего Стивена Бергвейна.

В национальную команду вызваны вратарь “Витесса” Кьелла Схерпена, защитник “Интера” Стефан де Врей, а также полузащитник “Баварии” Райан Гравенберч.

Матч Франция - Нидерланды состоится 24 марта. Матч Нидерланды - Гибралтар пройдет 27 марта.

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