"Барселона" нашла конкурента для Левандовски

Интерес к форварду “Ромы” Пауло Дибала проявляет испанская “Барселона”.

В контракте футболиста с римлянами прописана сумма отступных в 12 млн евро, которую каталонцы планируют заплатить.

При помощи аргентинца каталонский клуб хочет создать конкуренцию для топ-бомбардира клуба Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Дибала провел 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов.