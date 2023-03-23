"Барселона" нашла конкурента для Левандовски
Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: открытые источники
Интерес к форварду “Ромы” Пауло Дибала проявляет испанская “Барселона”.
В контракте футболиста с римлянами прописана сумма отступных в 12 млн евро, которую каталонцы планируют заплатить.
При помощи аргентинца каталонский клуб хочет создать конкуренцию для топ-бомбардира клуба Роберта Левандовски.
В текущем сезоне Дибала провел 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов.
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