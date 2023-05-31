Неймар отказался от космического предложения из Саудовской Аравии

Форвард ПСЖ Неймар отказался от перехода в один из клубов Саудовской Аравии, несмотря на крупное денежное предложение.

Как пишет источник, футболисту были готовы платить около 400 миллионов евро за сезон.

Игрока интересуют лишь два варианта развития карьеры: ПСЖ или "Манчестер Юнайтед".

Переход Неймара в английский клуб будет зависеть от того, сможет ли “МЮ” привлечь инвесторов из Катара.

Контракт бразильца с парижанами рассчитан до 2025 года.