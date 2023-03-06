Названа зарплата Коноплянки в польском клубе

Украинский полузащитник “Краковии” Евгений Коноплянка зарабатывает в месяц около 30 тысяч евро, сообщает Weszlo.

По сведениям источника, руководство польского клуба повысило зарплату украинцу после продления контракта. До этого он получал порядка 20-25 тысяч евро в месяц.

33-летний Коноплянка в нынешнем сезоне провел за “Краковию” 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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