В "Шахтере" выбрали лучшего игрока февраля
Лучшим игроком “Шахтера” по итогам февраля признан вратарь Анатолий Трубин, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Трубин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 79,5 процентов голосов. В борьбе за награду голкипер опередил полузащитников Тараса Степаненко, Георгия Судакова и Артема Бондаренко.
В феврале Трубин провел три матча и пропустил четыре гола. Особенно вратарь проявил себя в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против “Ренна" (1:2). В этой встрече он отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/8 финала.
В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 22 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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