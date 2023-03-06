Сложные победы "Аякса", "Фейеноорда", ПСВ и АЗ: результаты 24-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить "Аякса", "Фейеноорда", ПСВ и АЗ над НЕКом, “Гронингеном”, “Валвейком” и “Витессом”.

“Аякс” - НЕК - 1:0 (0:0)

Гол: Кудус, 52 - 1:0

“Валвейк” - ПСВ - 0:1 (0:1)

Гол: Бакайоко, 35 - 0:1

“Фейеноорд” - “Гронинген” - 1:0 (0:0)

Гол: Идрисси, 88 - 1:0

“Витесс” - АЗ - 0:1 (0:1)

Гол: Карлссон, 29 - 0:1

“Утрехт” - “Фортуна” - 1:2 (0:0)

Голы: Дувикас, 59 - 1:0, Бистрович, 69 - 1:1, Нослин, 87 - 1:2

“Волендам” - “Эммен” - 3:1 (0:0)

Голы: Станкович, 46 (автогол) - 0:1, Бенамар, 67 - 1:1, Оулд-Чикх, 88 - 2:1, ван Мигем, 90+1 - 3:1

“Твенте” - “Херенвен” - 3:3 (1:1)

Голы: Хилгерс, 25 (автогол) - 0:1, Проппер, 34 - 1:1, Угальде, 48 - 2:1, Черны, 55 - 3:1, ван Эвейк, 59 - 3:2, Каиб, 90 - 3:3

“Эксельсиор” - “Спарта” - 1:4 (1:1)

Голы: Эль-Яакуби, 20 (автогол) - 0:1, Дриош, 45 - 1:1, Саито, 49 - 1:2, Лауритсен, 56 - 1:3, Вриндс, 60 - 1:4

“Камбур” - “Гоу Эхед Иглс” - 4:1 (2:1)

Голы: Брей, 13 - 1:0, Дейл, 25 - 1:1, Махи, 43 - 2:1, Йонсен, 57 - 3:1, Фор, 75 - 4:1

Положение команд: "Фейеноорд" - 55, "Аякс" - 52, АЗ - 50, ПСВ - 49, "Твенте" - 41, "Спарта" - 40, "Утрехт" - 37, "Валвейк" - 32, "Херенвен" - 31, НЕК - 30, "Фортуна" - 29, “Гоу Эхеж Иглс” - 26, “Витесс”, “Волендам” - 23, “Эксельсиор” - 20, “Эммен” - 18, “Гронинген” - 17, “Камбур” - 16.

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