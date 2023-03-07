Назван состав молодежной сборной Украины на матчи с Италией и Данией

Главный тренер молодежной сборной Украины U21 Руслан Ротань огласил список футболистов, которые могут принять участие в товарищеских матчах против сверстников из Италии и Дании.

Вратари: Яков Канарейкин ("Днепр-1"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Ростислав Лях, Роман Дидык, Виталий Роман (все - “Рух”), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - “Динамо” Киев), Арсеней Батагов ("Днепр-1").

Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Дмитрий Криськов, Олег Очеретько (оба - “Шахтер”), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - “Днепр”-1), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - “Заря”), Максим Брагару ("Черноморец"), Никита Михайленко ("Александрия").

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Грацер", Австрия), Николай Кухаревич ("Хиберниан", Шотландия), Даниил Сикан ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Вратарь: Денис Твардовский ("Шахтер").

Защитники: Марьян Фарина ("Шахтер"), Максим Дячук, Антон Боль (оба - “Динамо” Киев), Дмитрий Капинос ("Металлист 1925"), Андрей Булеца ("Минай"), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия).

Полузащитник: Назар Волошин ("Динамо" Киев), Викентий Волошин ("Александрия"), Марк Сапуга ("Рух"), Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Максим Кучерявый ("Фалкирк", Шотландия).

Нападающий: Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

Матч Дания - Украина состоится 24 марта. Поединок Италия - Украина пройдет 27 марта.

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