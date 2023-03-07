"Рома" выпустила шарфы в поддержку Украины

Римская “Рома" начала выпуск специальных клубных шарфов в поддержку Украины.

Как сообщает официальный сайт римского клуба, на данных шарфах изображено сине-жёлтое сердце, эмблема римлян и надпись AS ROMA.

Интересно, что такое же сердце было нанесено на форму “волков” в игре чемпионата с “Ювентусом”.

Все вырученные средства передадут ООН для отправки помощи на Украину.