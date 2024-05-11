Рафаэль Надаль высказался об участии в Ролан Гаррос после вылета из Мастерса в Риме
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался об участии в Ролан Гаррос после вылета из Мастера в Риме.
По словам знаменитого испанского ветерана, он еще не принял окончательное решение по этому поводу.
"Есть два возможных пути: один — сказать: «Я думаю, что я не готов выступать на Ролан Гаррос из-за того, как я выступил сегодня». Другой — принять то, кем я являюсь сегодня, и работать соответствующим образом, чтобы прийти в наилучшую форму. У меня есть еще две недели.
Решение пока не принято, но если мне придется выбирать между тем или иным путем, я бы выбрал Ролан Гаррос и постарался бы сделать все, что в моих силах", - сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
22-кратный чемпион турниров Большого шлема прекратил борьбу на Мастерсе в столице Италии после поражения от девяткой ракетки мира из Польши Хуберта Хуркача.