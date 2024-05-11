Тоттенхэм потерял форварда из-за травмы икроножной мышцы

Тоттенхэм потерял нападающего Ришарлисона из-за травмы икроножной мышцы, которую бразилец получил на вчерашней тренировке. Об этом сообщил главный тренер “шпор” Анже Постекоглу.

“Ришарлисон вчера на вечерней тренировке получил травму икроножной мышцы. Он пошел на сканирование, так что мы подождем и посмотрим, каков будет результат, но на сегодня он недоступен”, - передает слова тренера Фабрицио Романо.

Из-за повреждения нападающий пропускает сегодняшний матч с Бернли в АПЛ. Всего в этом сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм летом готов выслушать предложения по Ришарлисону и еще по одному игроку. Если по ним в клуб поступят удовлетворяющие предложения, то “шпоры” готовы с ними попрощаться.

Тоттенхэм проиграл четыре предыдущих матча в чемпионате подряд и практически лишился шансов попасть в топ-4 и в Лигу Чемпионов по итогам сезона. “Шпоры” отстают от Астон Виллы на семь очков.