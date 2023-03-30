Назван самый высокооплачиваемый футболист в АПЛ

Хавбек “Манчестер Сити” Кевин де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов стерлингов в неделю до вычета налогов.

Таким образом, он является самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге по версии L'Equipe.

Второе место в рейтинге зарплат в Англии занял форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, который в неделю получает немного больше, чем 400 тысяч фунтов.

Также в топ-5 рейтинга попали вратарь “МЮ” Давид Де Хеа, форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах и хавбек “МЮ” Джейдон Санчо.