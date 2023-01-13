Назван худший трансфер в истории футбола

Издание Goal представило рейтинг самых неудачных трансферов в истории.

При составлении рейтинга во внимание брали сумму трансфера и уровень выступлений игрока.

По версии журналистов издания, худшим в истории был переход бразильца Филиппе Коутиньо из “Ливерпуля” в “Барселону” в 2018 году.

Второе место рейтинга занял Антуан Гризманн с его переходом из “Атлетико” а “Барселону”. Третье место рейтинга занял португалец Жоау Феликс, который сменил “Бенфику” на “Атлетико”.