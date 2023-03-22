Наставник сборной Аргентины рассказал, сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси примет участие в ЧМ-2026.

"Лео в форме, он готов играть и продолжать выступать за национальную команду. Пока он не скажет обратного, мы будем продолжать приглашать его.

Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить", - сказал специалист.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Скалони взяла трофей ЧМ-2022 в Катаре.