Наставник ПСЖ оценил игру Месси в этом сезоне

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье оценил игру Лионеля Месси в этом сезоне.

По словам тренера, аргентинец выглядел лучше, чем в прошлом сезоне.

"Я думаю, что Лионель провел очень хороший сезон. Конечно, люди всегда ждут большего, но он сыграл намного лучше, чем в первый сезон", - сказал он.

Напомним, что вчера ПСЖ досрочно оформил титул чемпиона Франции.

К слову, уже летом контракт аргентинца истекает и он может покинуть клуб.