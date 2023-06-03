"Наполи" может возглавить нынешний тренер ПСЖ

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

По данным журналистов Il Mattino, к услугам французского специалиста проявляет интерес “Наполи”.

Чемпион Италии уже контактировал с ним на предмет возможного сотрудничества.

Если стороны договорятся, то француз заменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера.

Ранее уже стало известно, что парижане собрались расторгнуть контракт с Галтье в конце этого сезона.