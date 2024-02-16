Нападающий Штутгарта отказался переходить в Баварию. Известно, что не понравилось форварду

Форвард Штутгарта Сергу Гирасси благодаря 17 голам в нынешнем сезоне Бундеслиги привлек внимание топовых клубов, но в одном из них мы гвинейца не увидим.

По сообщению Bild, Гирасси интересовалась Бавария, но нападающий чётко дал понять, что он не хочет играть роль запасного форварда для Харри Кейна.

Он был бы заинтересован в переходе в случае, если «рекордмайстер» будет использовать схему с двумя форвардами, которая в Мюнхене давно отошла на второй план.

Сейчас у команды есть Кейн, в прошлом был Роберт Левандовски, потому в Баварии нет нужны играть по схеме с двумя нападающими и маловероятно, что это случится в будущем.

До лета всё может измениться, ведь будущее главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля довольно туманное, потому у руля Баварии может стать тренер с новыми идеями.