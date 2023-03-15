Нападающий "Гента" установил суперрекорд еврокубков

Нигерийский нападающий “Гента” Гифт Орбан установил рекорд европейских клубных турниров по скорости совершения хет-трика.

Форврад забил три гола за три минуты. Он отличился в отвеном матче 1/8 финала Лиги конференций против “Истанбул Башакшехир”, забив на 31-й, 32-й и 34-й минутах.

В нынешнем сезоне 20-летний Орбан провел за “Гент” девять матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Он перешел в бельгийский клуб в январе 2023 года из “Стабека” за 3,3 миллиона евро.

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