На форме сборной Греции заметили изображение свастики (фото)

На форме сборной Греции по футболу заметили изображение свастики.

Новый комплект формы разработала компания Nike, которая является спонсором всех национальных сборных Греции.

После матча болельщики в социальных сетях начали писать, что на футболке "сине-белых" видна свастика.

Также была реакция от местных властей, представители которых потребовали срочно отказаться от данного комплекта.

В то же время в Греческой федерации футбола пока не отреагировали на эти заявления.