"МЮ" готовит трансферный рекорд для Японии

20-летний вратарь сборной Японии Дзион Судзуки в ближайшее время может переехать в чемпионат Англии.

Как пишет источник, в услугах голкипера клуба "Урава Ред Даймондс" заинтересован "Манчестер Юнайтед".

По предварительным данным, сумма сделки составит около 6 миллионов евро. Примечательно, что трансфер Судзуки может стать самым дорогим в истории японского футбола.

Как известно, контракт основного вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа истек 30 июня. Англичане пытались уговорить испанца остаться, но тот до сих пор не принял решения.

Долгое время “МЮ” совершал попытки подписать стража ворот "Интера" Андре Онана, однако переговоры о его переходе затянулись.

Что касается Дзиона Судзуки, то он родился в США в интернациональной семье. Его мать является ганцем, а отец - японцем.

С 2021 года Судзуки вратарь играет в составе "Урава Ред Даймондс".

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” по итогам прошлого сезона занял третье место в английской Премьер-лиге, получив право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в новом сезоне.