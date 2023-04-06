Мудрик - второй в списке худших трансферов "Челси" в этом сезоне

Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик занял второе место в списке худших трансферов лондонского клуба в этом сезоне по версии Goal.

“Первые три месяца Мудрика в ”Челси" стали огромным разочарованием. Клуб выиграл борьбу за украинца, который был оценен очень дорого, у “Арсенала”. Но он, кроме обнадеживающего дебюта против “Ливерпуля” в феврале, выглядел как рыба на суше. Похоже, что он физически не готов к требованиям Премьер-лиги. Плохие выступления украинца уже стали поводом для беспокойства руководства клуба, которое, вероятно, летом произведет серьезные изменения на поле и за его пределами", - говорится в заметке портала.

22-летний Мудрик перешел в “Челси” в зимнее трансферное окно из “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро + 30 миллионов евро в виде бонусов.

Первое место в списке худших трансферов занял переход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из “Барселоны” за 12 миллионов евро. Лучшим трансфером признан аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, который перешел из “Бенфики” за 121 миллион евро.

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