Анчелотти оценил выдающиеся результаты Бензема

Наставник “Реала” Карло Анчелотти высоко ценит игру форварда своей команды Карима Бензема.

Вчера француз оформил хет-трик в матче против “Барселоны” (4:0) в матче полуфинала Кубка Испании.

По словам итальянского наставника, Бензема вернулся, и есть вероятность, что он может провести еще один успешный сезон и выиграть “Золотой мяч”.

В 31 матче текущего сезона француз записал на свой счет 25 голов и отдал шесть результативных передач.