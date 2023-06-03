Мудрик обратился к фанатам "Челси"

Лондонский “Челси” получил слова благодарности от украинского полузащитника Михаила Мудрика.

В своей недавней речи украинец выразил признательность болельщикам команды за поддержку в трудный период.

“Я высоко ценю людей, которые не отвернулись меня него и обещаю не забыть их, когда наступят светлые времена”, - отметил он.

Мудрик сказал, что благодаря божьей помощи ему у него все получится и он никогда не будет сдаваться.

В текущем сезоне украинский игрок принял участие в 17 играх в различных турнирах и сделал 2 результативные передачи.