Московский “Локомотив” подписал защитника “Бенфики”
Новости футбола Сегодня, 04:33
Фото: открытые источники
Московский “Локомотив” подписал защитника “Бенфики” Хермана Конти.
По данным российских СМИ, контракт аргентинского защитника рассчитан на 2,5 года.
Напомним, что в прошлом году футболист играл в аренде за бразильский “Америка Минейро”.
В составе бразильского клуба он провел 23 матча.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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