Московский “Локомотив” подписал защитника “Бенфики” Хермана Конти.

По данным российских СМИ, контракт аргентинского защитника рассчитан на 2,5 года.

Напомним, что в прошлом году футболист играл в аренде за бразильский “Америка Минейро”.

В составе бразильского клуба он провел 23 матча.

Финансовые детали сделки не разглашаются.