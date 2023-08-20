Монако одержал разгромную победу в матче Лиги 1

В матче 2-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле разгромил “Страсбур”. Матч состоялся в княжестве Монако на стадионе “Луи II” и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

На 20-й минуте счет открыл Такуми Минамино. На 36-й минуте второй гол забил Минамимо, который сделал дубль. Голевую передачу в данном случае отдал Каю Энрике. Во втором тайме счет до крупного довел Виссам Бен-Йеддер, которому голевую передачу отдал Минамимо.

“Монако”, набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с тремя очками опустился на девятое место.

“Монако” – “Страсбур” - 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 20 Минамино, 2:0 – 36 Минамино, 3:0 – 58 Бен-Йеддер.

“Монако”: Кен, Вандерсон, Синго, Закария (Матсима, 88), Магасса, Кайо Энрике (Якобс, 88), Минамино (Аклиуш, 79), Головин (Диатта, 79), Камара (Матазо, 69), Фофана, Бен-Йеддер.

“Страсбур”: Зельс, Гильбер, Ньямси, Дукуре (Сиссоко, 79), Силла, Делен (Сеная, 79), Белльгард, Деменге, Диарра, Гамейро (Баква, 59), Мотиба (Анжело Габриэл, 59).

Желтые карточки: Головин (35), Камара (47), Белльгард (85).