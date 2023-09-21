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Молодой футболист Штурма пропустит матч Лиги Европы по необычной причине

Новости футбола Сегодня, 05:35
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Молодой футболист Штурма пропустит матч Лиги Европы по необычной причине Молодой футболист Штурма пропустит матч Лиги Европы по необычной причине

20-летний полузащитник австрийской команды "Штурм" Хавьер Серрано пропустит матч против "Спортинга" из Лиссабона в рамках первого тура группы D Лиги Европы.

Он не сыграет в этой встрече по довольно необычной причине.

Все дело в том, что на днях с молодым футболистом произошел несчастный случай, когда Серрано случайно проглотил пчелу.

По данным Kleine Zeitung, спортсмену немедленно была оказана медицинская помощь, включая применение льда для предотвращения отёка в области шеи.

После этого он был доставлен в больницу, но к счастью, аллергических реакций не обнаружили. Сейчас Серрано остается под наблюдением врачей и идет на поправку.

При этом в клубе уже заявили, что он точно не сможет принять участие в предстоящем матче.

Серрано является игроком мадридского "Атлетико" и на данный момент выступает за "Штурм" на правах аренды. Его арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Матч между австрийским клубом и "Спортингом" состоится сегодня, 21 сентября.

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