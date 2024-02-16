Молодого полузащитника Реал Мадрида вызовут в сборную Испании

Молодого полузащитника Реал Мадрида Браима Диаса планируют вызвать в сборную Испании, сообщает издание Dario AS.

Как стало известно источникам, что футболиста хотят вызвать в ряды национальной команды на товарищеские матчи против Колумбии и Бразилии. В августе 2021-го Браим дебютировал за сборную в товарищеском матче против Литвы и отметился забитым голом. Однако, он не вызывался в Испанию и начал размышлять на тем, чтобы играть за сборную Марокко.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, Реал Мадрид поехал в гости к РБ Лейпциг на матч 1/8 финала. На 48-й минуте Диас обыграл нескольких защитников и красивым ударом поразил дальний угол ворот Лейпцига.

7 января 2019 года Диас перешел в мадридский Реал, подписав контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. 9 января 2019 года впервые вышел на замену в матче Кубка Короля, а 13 января - на замену в матче Ла Лиги. 12 мая забил свой первый гол в составе "сливочных".