МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил "Инструкции по самовыражению спортсменов для Олимпиады-2024 в Париже". Согласно этим инструкциям, участвующие спортсмены будут иметь возможность свободно выражать свои мнения по различным вопросам во время Игр, за исключением трех случаев: официальных церемоний (открытие и закрытие Игр, вручение медалей), во время соревнований и пребывания в Олимпийском поселке.

В остальных случаях мнения спортсменов должны:

согласовываться с фундаментальными принципами олимпизма;

не быть нацеленными, прямо или косвенно, на людей, страны, организации или их достоинство;

не быть разрушительными;

не быть запрещенными или ограниченными правилами НОК или соответствующей международной федерации.

Невыполнение этих правил может повлечь за собой дисциплинарные меры, пропорциональные характеру нарушения. Ограничения введены с целью обеспечения баланса между свободой выражения мнений и поддержанием уважительной и соревновательной атмосферы во время Олимпиады-2024 в Париже.