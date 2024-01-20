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МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады

Новости Олимпийский игр Сегодня, 15:38
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады Фото: iz.ru/ Автор неизвестен

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил "Инструкции по самовыражению спортсменов для Олимпиады-2024 в Париже". Согласно этим инструкциям, участвующие спортсмены будут иметь возможность свободно выражать свои мнения по различным вопросам во время Игр, за исключением трех случаев: официальных церемоний (открытие и закрытие Игр, вручение медалей), во время соревнований и пребывания в Олимпийском поселке.

В остальных случаях мнения спортсменов должны:

  • согласовываться с фундаментальными принципами олимпизма;
  • не быть нацеленными, прямо или косвенно, на людей, страны, организации или их достоинство;
  • не быть разрушительными;
  • не быть запрещенными или ограниченными правилами НОК или соответствующей международной федерации.

Невыполнение этих правил может повлечь за собой дисциплинарные меры, пропорциональные характеру нарушения. Ограничения введены с целью обеспечения баланса между свободой выражения мнений и поддержанием уважительной и соревновательной атмосферы во время Олимпиады-2024 в Париже.

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