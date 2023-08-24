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Мохамед Салах хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 11:55
Мохамед Салах хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах заинтересован в переходе в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Al-Riyadiah.

По сведениям источника, “Аль-Иттихад” готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом саудовской лиги. Если форвард согласится, то он будет получать больше, чем нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду, зарплата которого составляет около 200 миллионов евро в год. При этом Салахом также интересуется “Аль-Хилаль”. “Ливерпуль” может согласиться продать игрока, так как за него готовы заплатить около 90 миллионов евро.

31-летний Салах выступает за “Ливерпуль” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Всего он провел за мерсисайдцев 305 матчей во всех турнирах, забил 186 голов и отдал 79 результативных передач. В составе “Ливерпуля” Салах становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок Англии в 2022 году, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, завоевал Кубок английской лиги в сезоне-2021/2022, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2019 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Салах с 2011 года играет за сборную Египта. Всего он провел за египетскую национальную команду 88 матчей, забил 49 голов и отдал 29 результативных передач, а также получил три желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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