“Минай” – “Заря” – 0:3 (видеообзор)

В матче 30-го тура чемпионата Украины “Заря” на выезде разгромила “Минай" со счетом 3:0.

Победу луганскому клубу принесли дубль Назария Русина и гол Арсения Батагова.

“Заря", набрав 67 очков, заняла третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, и сыграет в Лиге Европы. “Минай” с 33 очками финишировал на 10-м месте.

“Минай” – “Заря” – 0:3 (0:2)

Голы: Русин 8 - 0:1, Батагов, 25 - 0:2, Русин, 58 - 0:3

“Минай”: Кемкин, Булеза, Трубочкин (Гончар 70), Немчанинов, Мельник, Кравчук (Паламар 62), Рогозинский (Голуб 78), Шишка, Твердохлиб, Гечев (Дмитрук 62), Коломоец (Вишневский 46).

“Заря”: Сапутин, Вантух, Имереков, Бутко, Батагов, Хахлев (Полегенько 68), Булеца (Мишнев 76), Бражко, Шахов (Дришлюк 68), Антюх (Погорилый 67), Русин (Смиян 76).

Видеообзор матча