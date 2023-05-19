"Милан" планирует купить шесть футболистов

"Милан" уже сейчас думает о том, как укрепить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, прошлогодний чемпион Италии намерен подписать двух игроков в центр поля, новую "десятку", а также достойных замен для вратаря Майка Меньяна, защитника Тео Эрнандеса и форварда Рафаэла Леау.

Как известно, в этом сезоне команда Стефано Пиоли рискует не пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что “Милан” добрался до полуфинала турнира по ходу текущего сезона, но уступил “Интеру”.