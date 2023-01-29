"Милан" может купить южноамериканского таланта

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Универсидад де Чили” Давиду Осорио, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него шесть миллионов евро. Впрочем, чилийцев данное предложение не устроило, поэтому миланцам придется повысить цену.

В нынешнем сезоне 19-летний Осорио провел за “Универсидад де Чили” 27 матчей и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Не пропустите: "Милан" потерпел позорное поражение в Серии А.