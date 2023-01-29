"Милан" потерпел позорное поражение в Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле проиграл “Сассуоло” со счетом 2:5.

Победу гостям принесли голы Грегуара Дефреля, Давиде Фраттези, Доменико Берарди, Армана Лорьянте и Матеуса Энрике. У хозяев отличились Оливье Жиру и Давид Ориги.

“Сассуоло”, набрав 20 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Серии А. “Милан" с 38 очками остался на 4-й позиции.

“Милан” – “Сассуоло” - 2:5 (1:3)

Голы: Дефрель, 19 - 0:1, Фраттези, 21 - 0:2, Жиру, 24 - 1:2, Берарди, 30 - 1:3, Лорьянте, 47 (с пенальти) - 1:4, Матеус Энрике, 79 - 1:5, Ориги, 81 - 2:5

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Жиру, Ребич (Ориги, 71).

“Сассуоло”: Консильи, Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46), Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 76), Берарди (Феррари, 85), Лорьянте (Альварес, 76).

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