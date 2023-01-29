Наставник “Ромы” Жозе Моуринью заранее поздравил “Наполи” с победой в Серии А.

По итогам первой половины сезона неаполитанцы лидируют в чемпионате с 10-очковым отрывом от “Интера”, у которого на один сыгранный матч больше.

“Я поздравляю ”Наполи" с победой в чемпионате. Скудетто – их, они выиграли его, и это заслуженно. Сейчас это самая сильная команда в чемпионате, у них хороший тренер, отличные игроки.

“Наполи” отлично поработал летом, а сейчас прекрасно справляются", - сказал португалец.