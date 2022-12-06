"Милан" хочет выкупить Деста у "Барселоны" после его выступлений на ЧМ-2022

“Милан” планирует выкупить права на правого защитника “Барселоны” Серджино Деста, который впечатлил итальянцев игрой на чемпионате мира в составе сборной США.

Напомним, что в этом сезоне 22-летний Дест играет за чемпионов Италии на правах аренды. В контракте также указана сумма отступных за игрока в 20 млн.

На мировом первенстве в Катаре Дест провел за команду США 309 минут в четырех матчах, отметившись результативной передачей.

В девяти играх за “Милан” в этом сезоне американец не отметился результативными действиями.