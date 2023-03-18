Мхитарян отказывается играть за сборную
Новости футбола Сегодня, 05:53
Фото: твиттер Интера/Автор неизвестен
Наставник сборной Армении Александр Петраков рассказал о своих попытках вернуть полузащитника "Интера" Генриха Мхитаряна в состав национальной команды.
Украинский тренер пытался связаться с футболистом лично, но не смог этого сделать, потому что Мхитарян не хотел общаться на эту тему.
Тренер обратился к бывшим одноклубникам Mхитаряна в "Шахтёре", но они также сообщили ему, что футболист не желает играть за сборную.
При этом Петраков призвал уважать решение футболиста.
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