Мхитарян отказывается играть за сборную

Наставник сборной Армении Александр Петраков рассказал о своих попытках вернуть полузащитника "Интера" Генриха Мхитаряна в состав национальной команды.

Украинский тренер пытался связаться с футболистом лично, но не смог этого сделать, потому что Мхитарян не хотел общаться на эту тему.

Тренер обратился к бывшим одноклубникам Mхитаряна в "Шахтёре", но они также сообщили ему, что футболист не желает играть за сборную.

При этом Петраков призвал уважать решение футболиста.