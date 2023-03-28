"Металлист" усилился испанским защитником

“Металлист” подписал испанского защитника Роберто Коррала.

Харьковский клуб пока официальном не объявлял о переходе игрока, но он уже тренируется с командой и заявлен для участия в матчах чемпионата Украины. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинцам бесплатно.

25-летний Коррал ранее выступал за “Вальядолид”, “Нумансию” и “Корону”.

Не пропустите: Украина U21 проиграла топ-сопернику в товарищеском матче.