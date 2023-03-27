Украина U21 проиграла топ-сопернику в товарищеском матче

Молодежная сборная Украины U21 в товарищеском матче проиграла сверстникам из Италии со счетом 1:3.

Победу итальянцам принесли дубль Лоренцо Коломбо и гол Маттео Ловато. У украинцев отличился Алексей Кащук.

Италия U21 – Украина U21 - 3:1 (1:0)

Голы: Ловато, 19 - 1:0, Кащук, 68 - 1:1, Коломбо, 71 - 2:1, Коломбо, 82 – 3:1

Италия U21: Турати – Околи, Ловато, Пирола – Удоджи, Фаджоли, Риччи, Бове, Белланова – Коломбо, Канчельери.

Украина U21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Лях – Бражко, Криськив, Михайленко (Очеретько, 69) – Вьюник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 76), Кащук (Хлань, 69).

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