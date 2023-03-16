"Металлист" расстался с главным тренером: блогер раскрыл детали

Блогер Эндрю Тодос сообщил, что харьковский "Металлист" столкнулся с серьезными проблемами после возобновления игр весенней части украинской Премьер-лиги.

По его информации, главный тренер команды Перица Огненович, больше не выполняет свои обязанности.

Официальное заявление от "Металлиста" по поводу увольнения тренера не поступало.

В то же время источник пишет, что команду готовят к следующим матчам Руслан Фомин и его помощники.