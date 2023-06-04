“Металлист 1925” – “Динамо” – 1:1 (видеообзор матча)

В матче 30-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” и харьковский “Металлист 1925” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 20-й минуте счет открыл Эрик Рамирес, но вскоре киевляне остались вдесятером из-за удаления Максима Дяука. На 38-й минуте счет сравнял Артем Габелок.

“Динамо”, набрав 60 очков, заняло четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, и сыграет в Лиге Конференций. “Металлист 1925” с 32 очками финишировал на 12-м месте и гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон.

“Металлист 1925” – “Динамо” – 1:1 (1:1)

Голы: Рамирес, 20 (с пенальти) - 0:1, Габелок, 38 – 1:1

“Металлист 1925”: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Коваленко (Рудавский, 69), Габи, Русин, Кравченко (Мартынюк, 46), Вачиберадзе (Ткачук, 46), Дмитренко (Ременюк, 94), Островский (Абдуллаев, 72).

“Динамо”: Бущан (Бойко, 88), Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шепелев (Шапаренко, 72), Пэррис (Караваев, 46), Буяльский, Кабаев (Боль, 39), Рамирес (Н.Волошин, 46).

Удаления: Дячук (32), Габелок (89).

Видеообзор матча