Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил

В матче чемпионата MLS “Интер Майами” на выезде одержал победу над “Нью-Йорк Ред Буллз”. Матч состоялся в городе Хэррисон на стадионе “Ред Булл Арена”.

На 37-й минуте счет открыл Диего Гомес, которому голевую передачу отдал Ноа Аллен. В концовке матча преимущество гостей увеличил Лионель Месси с передачи Бенджамина Кремаски.

“Интер Майами”, набрав 21 очко, покинул последнее место в турнирной таблице Восточной Конференции, и вышел на 14-е место. От зоны плей-офф клуб из Майами отстает на 11 очков, но имеет два матча в запасе. “Нью-Йорк Ред Буллз” с 29 очками остался на 11-м месте.

“Нью-Йорк Ред Буллз” – “Интер Майами” - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 37 Гомес, 0:2 – 89 Месси.

“Нью-Йорк Ред Буллз”: Карлос, Рейес, Нилис, Толкин, Фернандес (Кабесас, 76), Лукиньяс, Йервуд (Страуд, 46), Амайя (Берк, 66), Эделман, Харпер (Кармона, 84), Элиас Маноэл (Барлоу, 46).

“Интер Майами”: Кэллендер, Миллер, Аллен, Альба, Гомес (Робинсон, 84), Фариас (Кремаски, 72), Арройо, Руис (Бускетс, 60), Тэйлор (Йедлин, 60), Мансилья, Кампана (Месси, 60).

Желтые карточки: Харпер (11), Мансилья (20), Карлос (87).