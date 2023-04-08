Месси принес ПСЖ победу в гостевом матче Лиги 1

В матче 30-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Ниццу” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

ПСЖ, набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Ницца” с 45 очками осталась на восьмой позиции.

“Ницца” – ПСЖ - 0:2 (0:1)

Голы: Месси, 26 - 0:1, Рамос, 76 - 0:2

“Ницца”: Шмейхель, Менди (Росарио, 68), Данте, Ндайшиме, Тодибо, Бар (Браими, 68), Тюрам, Рэмзи (Баркли, 83), Будауи (Лаборд, 75), Пепе, Моффи (Буанани, 83).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Мендеш (Битшиабу, 77), Саншеш (Фабиан Руис, 10), Солер (Заир-Эмери, 89), Витинья, Месси, Мбаппе.

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