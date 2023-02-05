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Месси получил низкую оценку за матч с "Тулузой"

Новости футбола Сегодня, 03:42
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Форвард ПСЖ Лионель Месси получил довольно низкую оценку за матч чемпионата Франции против “Тулузы” (2:1).

Портал Goal.com поставил аргентинцу 6 баллов из 10.

Интересно, что это была одна из высших оценок среди футболистов парижан.

Также 6 баллов получил Данилу Перейра. Самую высокую оценку получил Ашраф Хакими – 8.

В то же время самый низкий балл у Карлоса Солера – 3 из 10.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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