Месси получил низкую оценку за матч с "Тулузой"

Форвард ПСЖ Лионель Месси получил довольно низкую оценку за матч чемпионата Франции против “Тулузы” (2:1).

Портал Goal.com поставил аргентинцу 6 баллов из 10.

Интересно, что это была одна из высших оценок среди футболистов парижан.

Также 6 баллов получил Данилу Перейра. Самую высокую оценку получил Ашраф Хакими – 8.

В то же время самый низкий балл у Карлоса Солера – 3 из 10.