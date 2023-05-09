Месси поделился эмоциями после получения премии Laureus
Новости футбола Сегодня, 06:19
Фото: открытые источники
Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился своими эмоциями после получения премии Laureus.
Данную награду в мире футбола называют аналогом кинематографической награды "Оскар".
По словам аргентинского футболиста, в этом году исполнилась его великая мечта - стать чемпионом мира, и это стоило ему многого.
"Я прошел через множество радостей в "Барселоне" и печалей со сборной Аргентины, но никогда не останавливался, и это стало для меня уроком", - сказал он.
Напомним, что Месси стал чемпионом мира в 2022 году, где его сборная Аргентины в финале победила французов.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола 07 мая 2023, 13:29 "Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ
Новости футбола 07 мая 2023, 13:20 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги
Новости футбола 07 мая 2023, 11:20 "Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ
Новости футбола 06 мая 2023, 18:01 "Реал" завоевал Кубок Испании
Новости футбола 06 мая 2023, 14:13 "Рома" Моуринью проиграла "Интеру"
Новости футбола 06 мая 2023, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Джака покинет "Арсенал": назван его вероятный новый клуб Новости футбола Сегодня, 06:53 "Реал" сможет рассчитывать на своего лидера в матче с "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 06:40 Месси получил космическое предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:19 Месси поделился эмоциями после получения премии Laureus Новости футбола Сегодня, 06:00 Моуринью ответил на слухи о переходе в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:52 "Челси" провел успешные переговоры о трансфере форварда "Баварии" Новости футбола Сегодня, 05:42 "Вест Хэм" назвал условия продажи Райса Новости футбола Сегодня, 05:16 Рамос заявил, что точно покинет "Ливерпуль" Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду оттолкнул от себя сотрудника клуба-соперника (фото) Новости футбола Сегодня, 04:56 Саудовский клуб хочет купить друга Месси, чтобы заманить аргентинца
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 9 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами - Чарльстон 10 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Альмагро 10 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 10 мая 2023 года Футбол 10 мая 2023 Прогноз на матч Милан - Интер 10 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Базель 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Вест Хэм - АЗ Алкмар 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Ювентус - Севилья 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Рома - Байер 11 мая 2023 года