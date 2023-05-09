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Месси поделился эмоциями после получения премии Laureus

Новости футбола Сегодня, 06:19
Месси поделился эмоциями после получения премии Laureus Фото: открытые источники

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился своими эмоциями после получения премии Laureus.

Данную награду в мире футбола называют аналогом кинематографической награды "Оскар".

По словам аргентинского футболиста, в этом году исполнилась его великая мечта - стать чемпионом мира, и это стоило ему многого.

"Я прошел через множество радостей в "Барселоне" и печалей со сборной Аргентины, но никогда не останавливался, и это стало для меня уроком", - сказал он.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в 2022 году, где его сборная Аргентины в финале победила французов.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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