Месси отреагировал на смерть Пеле

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на смерть легенды мирового футбола Пеле.

В социальных сетях аргентинец показал фото с трехкратным чемпионом мира.

“Покойся с миром, Пеле”, - подписал снимок Месси.

Напомним, что бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни. Последние годы бразилец боролся с раком.

В составе сборной Бразилии Пеле стал трехкратным чемпионом мира. За команду он забил 77 мячей в 92 матчах.