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Месси, Дибала и другие: назван состав Аргентины на мартовские матчи

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал список из 35 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчей против сборных Панамы и Кюрасао.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Аякс"), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники: Науэль Молина ("Атлетико"), Гонсало Монтиэль ("Севилья"), Неуэн Перес ("Удинезе"), Херман Пеccелья ("Бетис"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион"), Хуан Фойт ("Вильярреал").

Полузащитники: Родриго Де Поль ("Атлетико"), Леандро Паредес ("Ювентус"), Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте (оба – “Брайтон”), Гидо Родригес, Лаутаро Бланко (оба – “Бетис”), Папу Гомес ("Севилья"), Энцо Фернандес ("Челси"), Эксекиэль Паласиос ("Байер"), Максимо Перроне ("Манчестер Сити"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед"), Джовани Ло Чельсо ("Вильярреал"), Эмилиано Буэндиа ("Астон Вилла"), Валентин Карбони ("Интер").

Нападающие: Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Анхель Корреа ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Пауло Дибала ("Рома"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси (ПСЖ).

Матч Аргентина - Панама состоится 23 марта. Поединок Кюрасао - Аргентина пройдет 28 марта.

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Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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